Президент Алжира подписал указ о роспуске нижней палаты парламента

Президент Алжира Абдельмаджид Теббун подписал указ о роспуске Национального народного собрания (ННС, нижняя палата парламента страны). Об этом сообщило в воскресенье информационное агентство Algeria Press Service.

18 февраля в речи к нации глава государства объявил о роспуске нижней палаты парламента и организации досрочных парламентских выборов. По словам Теббуна, он принял решение распустить ННС, чтобы объявить выборы и тем самым «открыть двери для молодежи». «Молодежь должна интегрироваться в политические институты, и мы поможем ей, взяв на себя большую часть расходов избирательной кампании», — сказал президент. Согласно закону, выборы в парламент должны быть проведены в течение максимум трех месяцев.

Теббун также анонсировал перестановки в кабинете министров. Он подчеркнул, что «принял во внимание критику, должным образом высказанную гражданами в отношении деятельности определенных министерских секторов». Министерские перестановки, заверил глава государства, «коснутся секторов, в которых, с точки зрения граждан, зафиксированы недостатки в плане решения проблем».(ТАСС)