Прежде чем писать Путину, «президенту НКР» следовало ознакомиться с письмом карабахцев Петру Первому

Лидер марионеточного режима, созданного на оккупированных территориях Азербайджана, Араик Арутюнян, заявлявший после начала контрнаступательной операции в Карабахе о том, что «через несколько дней враг будет поставлен на колени», сам оказался в подобном положении. К сожалению, он встал на колени не перед азербайджанской армией, хотя дело к этому идет. Пока что он решил стать на колени перед российским президентом Владимиром Путиным и взмолиться о помощи.

Арутюнян в настоящее время переживает очень интересную метаморфозу. Еще в начале октября он бравурно заверял, что «Азербайджан уже проиграл в этой войне и победа будет за нами», но уже в конце текущего месяца просит российского президента сделать все возможное для прекращения боевых действий в Карабахе.

В своем обращении к Путину, Арутюнян приводя слова российского президента, сказанные на заседании дискуссионного клуба «Валдай», упускает главный посыл Путина. Президент России, коснувшись нагорно-карабахского конфликта, подчеркнул, что «такая ситуация, при которой значительная часть территории Азербайджана утрачена, не может продолжаться вечно».

Этим глава российского государства дал понять, что считает Карабах неотъемлемой частью Азербайджана. Хотевший поставить на колени Азербайджан, но сам оказавшийся в этом положении Арутюнян находится в таком душевном смятении, что даже не потрудился уловить суть заявления Путина.

Вместо этого он заявляет, что выступление Путина вызвало большой резонанс на оккупированных территориях Азербайджана. Апеллируя к истории, Арутюнян отмечает связи карабахских меликств с Россией, о чем имеется множество документальных свидетельств. Однако он не уточняет каких. Приведем же эти документальные свидетельства, чтобы Арутюнян знал и делал соответствующие выводы из уроков истории. Так, в письме к Петру Первому местное население Карабаха отмечало, что «мы агваны (то есть албаны – ред.) и по нации утийцы» (Архив ВПР, МИД СССР, ф. «Сношения России с Арменией», 1724, № 4, л. 27).

А в вышедшей в 1916 году в Петрограде книге историка Б.Ишханяна отмечается, что «армяне, проживающие в Нагорном Карабахе, частью являются аборигенами, потомками древних албанцев, а частью беженцами из Турции и Ирана, для которых азербайджанская земля стала убежищем от преследований и гонений». (Ишханян Б. Народности Кавказа. Петроград, 1916).

Эти факты свидетельствуют о том, что в Карабахе жили албаны, которые в силу ряда причин были армянизированы. Но они не забыли свои исторические корни, о чем говорит упоминание в письме к Петру Первому своего этнического самоназвания.

Относительно происхождения карабахских меликств автор труда по истории Нагорного Карабаха «Меликства Хамсы» Акоп Мелик-Мирзоевич Мелик-Акопян более известный как Раффи отмечает, что из пяти меликских домов лишь правители Хачена были местными жителями, а остальные были переселенцами из других мест.

В заключенных между Персией и Россией Гюлистанских (заключен 12 октября 1813 г.) и Тюркменчайских (10 февраля 1828 г.) договорах, а также трактате, подписанным между карабахским ханом Ибрагимом и Российской империей о переходе ханства под власть России (14 мая 1805 г.) нет никакого упоминания об армянах или армянских владениях в Карабахе. Россия признавала полновластным владетелем Карабаха только Ибрагим Халил-хана и вела переговоры исключительно с ним.

Можно сказать даже больше. В текстах Георгиевского трактата (1801 год), Гюлистанского и Тюркменчайского договоров нет никакого упоминания об Армении. В те времена, этого государства, возникшего в 1918 году, а через три года спасенного Советской Россией, попросту не было.

Согласно документу «Описание Карабахской провинции, составленное в 1823 году по распоряжению главноуправляющего в Грузии Ермолова действительным статским советником Могилевским и полковником Ермоловым» из 18563 семей, зарегистрированных русской администрацией в 1823 году в Карабахе, 1559 семей, то есть 8,4% приходилось на долю армян.

То есть, нет никаких оснований утверждать о том, что в те времена в Карабахе в большом количестве проживали армяне. Их не было в большом количестве даже на территории Южного Кавказа. По этой причине в 1988 году армянские шовинисты спешно решили разрушить памятник на территории села Марагашен-Ленинаван, открытый в 1978 году в честь 150-летия переселения армян в Карабах.

В качестве наглядного доказательства территориальных претензий к Азербайджану выступает Декларация независимости Армении. В этом документе, принятом 23 августа 1990 года, указано, что Нагорный Карабах «воссоединяется» с Арменией. Так о какой «независимости» Карабаха может заявлять Арутюнян? Это квазигосударство не признает даже сама Армения. Да и делать это незачем. Ведь Армения еще в 1990 году включила в свой состав Нагорно-карабахский регион Азербайджана. Этим шагом Армения показала, что предъявила территориальные претензии к Азербайджану и никакой речи о реализации права «народа Карабаха» на самоопределение нет и в помине.

Азербайджанская армия быстро сбила спесь с Армении, и сейчас руководство этой страны, включая их марионетку Арутюняна, как побитые собаки ищут заступника. Подобных примеров в истории было множество. Но потенциальный заступник отказал Армении в защите. В Москве не хотят слышать визги побитых собак…