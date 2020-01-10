Прецедент, которого нет

Известный, пожалуй, всем в Азербайджане блогер Александр Лапшин не упускает ни одной возможности напомнить о себе. В этот раз он дал довольно-таки любопытный комментарий армянскому представительству российского информагентства Sputnik. По его словам, израильская Фемида не считает преступлением посещение оккупированного Нагорного Карабаха своими гражданами.

«Израиль не считает законным вынесенный мне в Азербайджане приговор за турпоездку в Нагорный Карабах. Генпрокуратура Израиля и полицейское управление в Иерусалиме рассмотрели приговор азербайджанского суда и приняли решение, что вынесенный приговор не соответствует нормам израильского права и не может быть внесен в личный файл гражданина», — отметил Лапшин.

По его словам, если бы речь шла об общепринятом преступлении (убийство, грабеж, мошенничество), то это бы внесли в базу данных полиции Израиля. Поскольку эти статьи есть в любом законодательстве.

Проще говоря, по словам блогера, нынешний документ подтверждает, что законы Израиля не запрещают посещать Карабах. «Это, конечно, прецедент и прецедент хороший», — сказал Лапшин, и добавил, что Азербайджан «активно пытается навязать другим странам мира, что посещение Карабаха — это уголовное преступление».

Напомним, в конце 2016 года Лапшин был задержан в Минске по запросу Азербайджана, который включил его в «черный список» за посещение Карабаха без согласования с азербайджанскими властями. Он пробыл в азербайджанской тюрьме семь месяцев.

Бакинский суд по тяжким преступлениям признал виновным этого гражданина России и Израиля «за незаконное пересечение государственной границы Азербайджана в составе преступной группы», приговорив к 3 годам лишения свободы. Сам блогер, выступая в суде, заявил, что был в Карабахе как турист и не встречался ни с кем из руководства. Президент Азербайджана Ильхам Алиев 11 сентября подписал распоряжение о его помиловании, после чего он был вывезен в Израиль. В настоящее время он обжалует действия Азербайджана в Европейском суде по правам человека – правда, речь там о другом. Лапшин утверждает, что во время его пребывания в бакинской тюрьме, его пытались убить, инсценировав самоубийство через повешение. Это обвинение, безусловно, должно быть расследовано, и если оно подтвердится, виновные должны понести наказание.

Но речь-то сейчас не о том. Лапшин увидел «прецедент» там, где его нет и в помине. Очень жаль, но этот блогер до сих пор упорствует в том, что любой имеет право посещать оккупированные земли Азербайджана, не ставя в известность об этом его официальные власти — прямиком через Армению. На чем основана такая его позиция, совершенно непонятно.

Конечно, правоохранительные органы Израиля могут вносить те или иные записи в компьютерную базу данных своих граждан по собственному усмотрению, но где тут, спрашивается, международный прецедент? Вряд ли Азербайджан изменит свое отношение к нарушителям границы из-за того, что Генпрокуратура Израиля приняла решение по каким-то своим записям для внутреннего пользования. То есть, список нежелательных для въезда в страну лиц никуда не денется, и те, кто подобно Лапшину, будут громко оповещать мир о своем незаконном посещении Карабаха, продолжат пополнять его своими именами.

Интересно, но Лапшин почему-то умалчивает о том, что после Азербайджана подобные же меры против нарушителей своих пределов приняла Грузия, а затем Украина. Против посетителей их оккупированных территорий также предусмотрены конкретные меры – недопуск на территорию страны, контролируемую официальной властью, штрафы, и тюремные сроки. Было бы любопытно послушать Лапшина об этих нормах за посещение Абхазии, Южной Осетии и Крыма без ведома Тбилиси и Киева. Осмелится ли он утверждать, что и эти страны неправы в своем стремлении защищать собственную территориальную целостность? Или в этом он исключительно избирательно отказывает одному только Азербайджану? В любом случае, тут он неправ.