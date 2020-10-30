Пресса не будет допущена на встречу в Женеве Минской группы ОБСЕ по Карабаху

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Россия, США и Франция) провели в четверг в Женеве обмен мнениями об урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе в преддверии намеченной на сегодня встречи с главами МИД Азербайджана и Армении. Переговоры пройдут в закрытом для прессы режиме, сообщил в пятницу ТАСС источник.

«В четверг состоялась встреча сопредседателей Минской группы, а на сегодня запланирована встреча с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении», — отметил собеседник агентства, подчеркнув, что эти мероприятия «закрыты для прессы». По словам источника, на настоящий момент не известно, будет ли опубликовано по итогам дискуссий заявление. Первоначально встреча Минской группы с главами МИД двух стран была запланирована на 29 октября, однако затем ее перенесли на 30 октября.