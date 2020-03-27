Пресс-секретарь Кабмина: Динамика коронавируса в Азербайджане напоминает Испанию

«Число зараженных увеличилось за один день. Вирус был обнаружен сегодня у 29 человек. Но самое опасное в том, что скорость заражения превышает скорость выздоровления. При том, что число зараженных — 122 человека, вылечилось только 15. Такая динамика была в Испании. Там тоже инфекция пошла в геометрической прогрессии. Потому испанская система здравоохранения не смогла с этим справиться. Поэтому мы не должны допустить такого.

Специальный карантинный режим допускает применение принуждения, штрафов. Но пока не хотят этого делать. Есть надежда, что люди поймут свою ответственность, если и не перед самими, то хотя бы перед своими детьми. Если заболевание достигнет в стране уровня масштабной эпидемии, мы не сможем ее преодолеть. Есть надежда, что этого удастся избежать, если соблюдать правила, применяемые сегодня. Но первые три дня карантина показали, что люди не хотят их соблюдать» (Haqqin.az).