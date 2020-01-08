Пресс Клуб видит необходимость в создании «Дорожной карты»

Состоялось первое заседание Правления Бакинского Пресс Клуба. На заседании приняли участие известные эксперты и руководители медиа-организаций Зейнал Мамедли, Гулу Магеррамли, Мехман Алиев, Айнур Керимова, Эльчин Шихлы, Ариф Алиев. При принятии решений учитывалось также мнение других членов правления, включая находящихся за рубежом, руководителя Скандинавского бюро Рагима Садыгбейли и руководителя Российского бюро Хаяла Тагиева.

Первым делом была обсуждена трехмесячная деятельность БПК после восстановления его деятельности и работа сайта Клуба. Члены Правления обменялись мнениями по поводу поиска соответствующего помещения для проведения пресс-конференций, круглых столов, тренингов и иных мероприятий, а также решения связанных с этим финансовых вопросов. Также был утвержден план действий, направленных на обеспечение вещания интернет канала с февраля нынешнего года.

Одно из важных направлений деятельности БПК составляет сотрудничество с журналистами за рубежом, иностранными медиа организациями. Как показывают исследования, несмотря на рост количества за последнее десятилетие эмигрировавших из страны азербайджанских журналистов, они недостаточно представлены в зарубежных СМИ, а круг наших СМИ, сотрудничающих с иностранными, наоборот, сузился. Учитывая это, Правление отметило важность расширения деятельности Российского бюро Клуба по модели Скандинавского бюро, а также начала подготовки для создания подобной структуры в других регионах.

Отдельно было обсуждено нынешнее положение азербайджанской журналистики. В то время, когда появился шанс выхода из кризиса, с сожалением приходится констатировать недостаток в инициативах, направленных на эффективное использование таких возможностей. Правление приняло решение о подготовке «Дорожной карты» — стратегического документа, который может послужить возрождению и дальнейшему развитию местных СМИ.

Пресс Клуб