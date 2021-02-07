Премьер Японии намерен продолжать переговоры с РФ на основе договоренностей в Сингапуре

Япония намерена продолжать вести переговоры о мирном договоре с Россией на основе договоренностей, достигнутых на высшем уровне в Сингапуре в 2018 году. Об этом заявил в воскресенье японский премьер-министр Ёсихидэ Суга, выступая на «Общенациональном митинге за возвращение северных территорий».

«Возглавляемое мною правительство твердо опирается на достигнутые в 2018 году в Сингапуре итоги встречи между лидерами наших стран, и впредь мы будем продолжать переговоры на основе договоренностей между двумя странами. Для продвижения переговоров важно, чтобы каждый гражданин углублял свое понимание и интерес к этому вопросу, а правительство и общественность работали вместе», — сказал он в видеообращении. Премьер Японии также назвал прискорбным тот факт, что спустя более чем 75 лет после окончаний Второй мировой войны между Японией и Россией не подписан мирный договор.

Глава МИД Японии Тосимицу Мотэги в своей речи отметил, что из-за пандемии в прошлом году были приостановлены различные обмены, в том числе посещения могил предков бывшими японскими жителями Курил. Он выразил надежду на скорейшее возобновление таких поездок, а также на продолжение дискуссии, касающейся выработки конкретных проектов в рамках российско-японской совместной хозяйственной деятельности на островах.

«Как ответственный за переговоры [по мирному договору] я намерен упорно их продолжать на основе нашего базового курса, который заключается в стремлении подписать мирный договор после решения территориальной проблемы», — добавил глава внешнеполитического ведомства.(ТАСС)