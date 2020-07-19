Премьер Венгрии указал на главные разногласия на саммите ЕС

Основные разногласия на саммите ЕС, который уже третий день обсуждает в Брюсселе планы финансирования перезапуска экономики ЕС после пандемии, сохраняются между государствами бедного юга Европы, интересы которых выражают Италия и Венгрия, и богатого севера, наиболее жесткие позиции среди которых занимают Дания и Нидерданды.

Об этом сообщил в воскресенье премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выйдя к журналистам в ходе саммита. Он выразил уверенность, что саммит достигнет соглашения, даже если переговоры затянутся на неделю.(ТАСС)