Выступление президента Украины Владимира Зеленского на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по видеосвязи в назначенное время не состоялось. Как объявил спикер ассамблеи Тини Кокс, вечером вместо украинского лидера выступит премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Обращение Зеленского в прямом эфире к участникам сессии ПАСЕ входило в повестку дня и должно было состояться в полдень по местному времени (15:00). Кокс принес извинения депутатам, но не смог назвать причины изменения в программе.

«Мы начнем теперь сессию в 16:00 (19:00), — сообщил спикер. — К парламентариям сможет обратиться премьер-министр Украины, после чего слово будет предоставлено членам ассамблеи».

В повестке дня сессии на выступление Зеленского был отведен один час.