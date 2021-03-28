Премьер Словакии заявил, что готов поменяться постами с главой Минфина

Словацкий премьер Игорь Матович заявил, что готов поменяться местами в правительстве с главой минфина Эдуардом Хегером, который в таком случае возглавит кабмин.
«На заседании руководства нашей партии «Обычные люди и независимые личности» я заявил о том, готов покинуть пост премьера и поменяться местами с Эдуардом Хегером, то есть, он станет премьером, а я займу пост главы минфина», — сказал Матович в воскресенье вечером на пресс-конференции, которая транслировалась сетевыми ТВ-каналами.
В свою очередь, Хегер заявил, что готов возглавить кабинет, а вечером в воскресенье встретится с руководством других партий правящей коалиции, которые уже дали предварительное согласие с таким вариантом разрешения правительственного кризиса.(РИА Новости)