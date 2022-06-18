Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским заявил, что поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на членство в ЕС.

Как сообщает «Европейская правда», об этом глава государства написал в Twitter.

«Поблагодарил за поддержку предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС. Проинформировал о ситуации на фронте. Обсудили дальнейшую поддержку безопасности Украины. Поблагодарил за весомую помощь Нидерландов. Рассчитываем на ее продолжение», — отметил Зеленский.

Как cообщил Рютте, телефонный разговор с Зеленским он провел совместно с министром обороны Нидерландов Кайсой Оллонгрен.

«Обсудил с президентом Зеленским, как еще Нидерланды могут помочь с поставкой оружия и ситуацию со статусом кандидата на членство в ЕС для Украины», – сообщил нидерландский премьер.