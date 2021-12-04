Премьер-министр Японии Фумио Кисида перенесет свой запланированный визит в США на 2022 год.

Как передает ТАСС, причинами тому являются трудности, вызванные распространением в мире омикрон-штамма коронавируса, а также тот факт, что сейчас Кисида занят важными вопросами внутренней политики, включая формирование бюджета Японии на следующей финансовый год.

Премьер Японии в субботу в ходе общения с журналистами заявил о том, что вопрос его визита в США все еще находится на стадии согласования. «Для нашего японо-американского альянса очень важным было бы проведение переговоров на высшем уровне. Однако касательно возможности визита необходимо учитывать множество факторов, включая ситуацию в США. Этот вопрос находится на стадии согласования, рассчитываю посетить США как можно скорее после дня завершения нынешней сессии парламента (21 декабря)», — сказал Кисида.