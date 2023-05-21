Саммит «Большой семерки» в японской Хиросиме завершился. Об этом объявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, передает РИА Новости.

«Саммит G7 в Хиросиме, завершив все сессии, опустил занавес», — сказал он. Кисида выразил благодарность всем участникам саммита.

Он также заявил, что странам G7 нужно «прислушиваться к международным партнерам» в связи с многочисленными проблемами, оказывающими серьезное негативное влияние на Глобальный Юг.

Саммит «Большой семерки» проходил в Хиросиме 19-21 мая. В нем приняли участие главы Великобритании, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и США. Помимо стран «семерки» были приглашены представители Австралии, Бразилии, Южной Кореи, Вьетнама, Индонезии, Островов Кука и Коморских Островов. Саммит также посетил президент Украины Владимир Зеленский.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что встреча лидеров «Большой семерки» в 2024 году, когда председательство в формате перейдет Италии, пройдет в июне в южной области Апулия.