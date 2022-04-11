Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните встретилась в понедельник со своим украинским коллегой Денисом Шмыгалем и посетила поселок Бородянка в Киевской области.

«Встретился сегодня с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните. Вместе посетили Бородянку», — написал глава украинского правительства в своем Twitter.

Шмыгаль также поблагодарил Шимоните за содействие Украине.

8 апреля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер посетили Бучу.