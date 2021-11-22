Премьер-министр Ливии Абдель Хамид аль-Дбейбе зарегистрировался в качестве кандидата на пост президента страны, сообщает Агентство Анадолу.

«Я подал свою кандидатуру с единственной целью- служить своем народу. Обозначился верный и я приглашаю вас продолжить идти по этому пути не теряя надежды. С позволения Всевышнего мы продолжим наш путь вместе», — заявил политик, обращаясь к согражданам через СМИ.

Глава правительства выразил уверенность, что вооруженному конфликту в Ливии будет положен конец и она превратится в единое и суверенное государство.

Ранее свои кандидатуры на участие в выборах президента страны выдвинули сын свергнутого и убитого повстанцами лидера Ливии Муаммара Каддафи Сейф аль-Ислам Каддафи и глава незаконных вооруженных формирований с востока страны Халифа Хафтар.

По данным Высшей избирательной комиссии Ливии, на сегодняшний день заявки на участие в выборах главы государства подали 56 кандидатов.

Первые в истории Ливии выборы президента намечены на 24 декабря. Парламентские выборы в североафриканской стране состоятся 23 января 2022 года — ровно через 30 дней после президентских.