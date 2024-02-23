Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, которая будет председательствовать на саммите «Большой семерки» (G7), может совместить это мероприятие с визитом в Украину. Об этом сообщила местная газета La Repubblica.

Встреча представителей стран — членов G7 запланирована на 24 февраля. Мероприятие назначили на вторую половину дня с учетом разницы в часовых поясах государств — участников объединения. При этом глава итальянского правительства в ходе ток-шоу, которое транслировалось 22 февраля, не исключила своего участия в саммите в формате видеоконференции.

«Посмотрим», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Журналисты уточнили, что основной темой встречи станет конфликт в Украине. Более того, организаторы мероприятия объявляли, что перед лидерами «семерки» планирует выступить президент страны Владимир Зеленский.

По словам Мелони, западные государства не могут позволить себе демонстрировать усталость от украинского кризиса.

В материале отмечается, что источники издания в дипломатических кругах Италии подтвердили намерение премьер-министра провести саммит G7 из столицы Украины. Однако по соображениям безопасности Рим не станет заранее сообщать о визите главы правительства в Киев, говорится в публикации.(gazeta.ru)