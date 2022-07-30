Премьер-министр Испании Педро Санчес в пятницу попросил своих министров, государственных чиновников и работников частного сектора прекратить носить галстуки для большей прохлады в жару и меньшего использования кондиционеров.

Об этом, как пишет «Европейская правда», сообщает Reuters.

«Я хотел бы, чтобы вы все заметили, что я не ношу галстук. Это значит, что мы все можем экономить с энергетической точки зрения», – сказал Санчес.

Высокие летние температуры вызывают нагрузку на энергетические системы Европы и вызывают обеспокоенность перспективами региональных мер по экономии газа на случай дальнейшего сокращения поставок из России.

Санчес сказал, что на следующей неделе его правительство предпримет чрезвычайные меры по повышению эффективности и энергосбережения.

Он сказал: «Я попросил министров, всех государственных служащих, и я хотел бы попросить также частный сектор, если они еще этого не сделали, не носить галстук, когда это не нужно, потому что этим мы будем противостоять энергосбережению, которое так важно в нашей стране».