Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили поздравил со 100-летием издающуюся на азербайджанском языке газету «Gürcüstan» (Грузия). Как передает грузинское бюро Report, поздравительное письмо опубликовано в сегодняшнем выпуске издания.

Глава правительства отметил, что газета вот уже век сохраняет верность традиции и достойно служит азербайджаноязычному населению.

«Газета «Gürcüstan»вносит большой вклад в мультикультурное общество страны, братство и взаимное уважение. Уверен, что издание и впредь будет с честью продолжать свою работу и совместными усилиями мы сможем построить сильную, демократическую и единую Грузию», — говорится в письме.

Первый выпуск предшественника издания под названием «Коммунист» вышел в свет в марте 1921 года. Затем название газеты менялось несколько раз — «Новая мысль», «Новое село» и «Советская Грузия». С 15 ноября 1990 года издается под названием «Gürcüstan».