Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил европарламентариям, что им пора извиниться перед грузинским обществом за дискредитационную кампанию об отравлении грузинского экс-президента Михаила Саакашвили. Об этом сообщает Sputnik Грузия.

«Вместо того, чтобы они обращались к нам с какими-то советами, они должны принести извинения нашему государству и нашей стране, обществу за участие в дезинформационной кампании, которую они себе позволили, о том, что [Михаила] Саакашвили якобы отравило правительство, что он умирает», — заявил он.

По его словам, «пора закрыть этот вопрос».