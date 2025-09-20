Катар потребовал извинений от Израиля за атаку в Дохе, чтобы вернуться к посредничеству в переговорах по соглашению о прекращении огня в секторе Газа. Об этом пишет 12-й канал израильского ТВ, со ссылкой на двух источников, знакомых с деталями. Отмечается, что катарские власти представили ряд условий: выплата компенсации семье погибшего сотрудника безопасности страны в результате израильских ударов и обещание не нарушать суверенитет Катара в будущем.

Согласно источникам, эти условия были переданы министру стратегических вопросов Израиля Дермеру через спецпосланника Трампа Уиткоффа. Также сообщается, что последний встретится сегодня с премьером Катара аль-Тани, в ходе которого будет обсуждена «попытка положить конец кризису между Израилем и Катаром, чтобы возобновить переговоры».