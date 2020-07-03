Премьер Франции подал в отставку

Правительство Франции во главе с премьер-министром Эдуаром Филиппом подало в пятницу в отставку. Об этом говорится в распространенном сообщении Елисейского дворца.

«Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке правительства президенту республики, которую он принял, — отмечается в сообщении. — Вместе с членами правительства он занимается текущими делами до назначения нового правительства».

Ранее во французских СМИ появились сообщения о разногласиях между главой правительства и президентом, в том числе после победы Филиппа на выборах мэра города Гавр 28 июня. В четверг президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил намерение совершить перестановки в правительстве на фоне восстановления страны после пандемии. (ТАСС)