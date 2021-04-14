Прелести челночных вояжей: МГ ОБСЕ требует продолжения банкета

Баку ожидает, что Минская группа ОБСЕ представит свои предложения по дальнейшему налаживанию мирной жизни в регионе. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев во время выступления в Университете ADA на конференции «Новый взгляд на Южный Кавказ: Постконфликтное развитие и сотрудничество». Имеет смысл более подробно остановиться на этом заявлении.

«Я думаю, есть области, в которых они (Минская группа ОБСЕ — прим.) могли бы сыграть свою роль в том, что касается постконфликтной ситуации. Не как группа, которая помогает разрешить конфликт, — конфликт уже разрешен. Когда я говорю о мирном соглашении с Арменией, если Армения будет рассматривать эту опцию, тут появилось бы много сфер деятельности для международных игроков — в том, что касается демаркации, делимитации, взаимодействия. Я надеюсь, они вскоре приедут к нам с некоторыми предложениями, и мы очень внимательно изучим эти предложения», — сказал азербайджанский лидер.

Совершенно очевидным фактом является то, что МГ ОБСЕ провалила свою основную миссию. Она так и не смогла или не захотела оказать на страну-оккупанта достаточного давления. Даже после четырехдневной апрельской войны 2016 года и после того, как премьер-министр РА Никол Пашинян сделал свое скандальное заявление о том, что «Карабах — это Армения и точка». Оно сделало неизбежной войну. И в итоге, никакого мирного урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта не получилось. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность силой собственных Вооруженных Сил. Это было классическое принуждение агрессора к миру, которое состоялось вопреки позиции стран-сопредседателей МГ ОБСЕ, которые имитировали бурную деятельность, но которых вполне устраивал имевший место на то время статус-кво. Об этом, кстати, совсем недавно, во всех красках и подробностях, рассказал в своей статье и экс-сопредседатель от США МГ ОБСЕ Ричард Хогланд.

«Во время регулярных поездок по региону, обычно проходивших каждые шесть недель (до пандемии COVID-19), посол Каcпршик и мы, трое сопредседателей Минской группы, встречались с высокопоставленными официальными лицами Армении и Азербайджана в Ереване и Баку, ездили из Армении через оккупированные территории в Нагорный Карабах для встречи с «официальными лицами» «НКР». Время от времени мы ездили в Москву, Брюссель и другие столицы, чтобы проинформировать заинтересованные правительства о нашей работе и о состоянии нагорно-карабахского конфликта. Мы останавливались в пятизвездочных отелях, где жили в апартаментах на представительском этаже, что давало нам доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат; ели в лучших ресторанах. Но, откровенно говоря, было достигнуто очень и очень немногое», — признал Хогланд.

Дальше — больше. Хогланд рассказал, что когда он был сопредседателем от США, «министр иностранных дел России Сергей Лавров раскрыл свой план урегулирования конфликта, похожий на существующие Мадридские принципы, который стал неофициально известен как «план Лаврова», хотя нас предупредили, чтобы мы называли его просто «планом на столе»». И вот тут прозвучало самое сенсационное.

«Когда план был обнародован, я спросил своего замечательного коллегу, российского сопредседателя Попова, действительно ли Кремль согласится его реализовать, если Ереван и Баку уступят и примут план. Его откровенный ответ был таким: «Конечно, нет». Тогда я понял, что Нагорный Карабах — это не просто двусторонняя проблема между Арменией и Азербайджаном, а трехсторонний вопрос, в котором Россия играет ключевую, возможно, даже решающую роль», — констатировал американский дипломат.

Как говорят в таких случаях математики, что и требовалось доказать. В Баку давно указывали на то, что МГ ОБСЕ занимается имитацией мирного урегулирования карабахского конфликта. И это же подтвердил бывший сопредседатель в МГ ОБСЕ от США. Ясное дело, что сейчас, после освобождения азербайджанских территорий в ходе 44-дневной войны, им нужно придумывать новые формы работы. Чтобы, будем откровенны, и далее имитировать бурную деятельность, а в реальности оставаться в пятизвездочных отелях, жить в апартаментах на представительском этаже, иметь доступ к частной столовой и полноценному бару без дополнительных затрат; есть в лучших ресторанах.

И, кто бы сомневался, есть уже и конкретное предложение. Сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов от Российской Федерации, Стефан Висконти от Франции и Эндрю Шофер от США) опубликовали сегодня заявление. Нельзя без улыбки читать эту завуалированную просьбу дать им и далее вкушать прелести челночных, но безрезультатных поездок. Чего стоит хотя бы фраза про то, что эта троица «с удовлетворением отмечает укрепление режима прекращения огня и внимательно следит за выполнением соглашения, достигнутого сторонами 10 ноября 2020 года»!

Ути-пути! Нет, ну реально, это же нужно быть зашкаливающее циничным, чтобы приписывать себе то, к чему ты совсем не имеешь никакого отношения. Азербайджан победил не благодаря, а вопреки позиции всех трех стран -сопредседателей МГ ОБСЕ. И, тем не менее, людям хочется ништяков. Вот и придумывают, как бы свою значимость подчеркнуть. Додумались в итоге только до необходимости «создания атмосферы взаимного доверия, способствующей долгосрочному миру». Смешно? Да. Нелепо? Конечно. Азербайджану нужно иное. Говоря конкретнее, как подчеркнул президент Ильхам Алиев, демаркация и делимитация. Так что, действовать нужно именно в этом направлении. А все остальные, красивые и пустые слова, никому в Баку не интересны. Причем, уже давно.