Предвыборная неожиданность для Лукашенко

Наблюдая за тем как разворачивается предвыборная ситуация в Беларуси вспоминается стихотворение Бориса Пастернака, «О, знал бы я, что так бывает…», написанное в 1932 году.

Когда строку диктует чувство,

Оно на сцену шлет раба,

И тут кончается искусство

И дышат почва и судьба.

Кто бы мог подумать, что президентская избирательная кампания обернется для Александра Лукашенко такой трепкой нервов. Ведь вроде бы все предусмотрели. Назначили голосование на 9 августа, когда народ будет либо в отпуске, либо на дачах и полях заниматься накоплением фруктово-овощных запасов на осенне-зимний период и ему будет совершенно не до политики. Как известно, ни один план не выдерживает столкновения с действительностью.

Прошлые выборы в Беларуси никогда гладко не проходили, всегда находились протестующие, хотя власть справлялась с ними относительно легко. И у нее были все основания считать, что и на этот раз все пойдет по наезженной колее. И вдруг такая экстраполяция, как говорят математики, оказалась незаконной. В какой-то момент ситуация вышла из-под контроля.

У Лукашенко появились соперники. И не какие-то спойлеры, часто таких назначала сама власть для придания выборам демократического флера, а самые настоящие, вполне реальные. Всех 14 разбирать не будем, остановимся на трех. Перед этим сделаем важное замечание.

Давно известная оппозиция после неудачной попытки выдвинуть единого кандидата, в очередной раз рассорилась и от участия в кампании отказалась. По причине того, что никаких выборов власть не допустит и нечего копья ломать. Утверждение весьма спорное. Классик украинской литературы Тарас Шевченко в подобных случаях призывал: «Боритесь — поборите!». Под этим лозунгом люди выходили на киевские майданы в 2004 и в 2013-14 гг. И много добились. Иначе никак.

Тем не менее, бывший политзаключенный, лидер партии «Народная Грамада» (Народное общество) Николай Статкевич предложил альтернативу в виде регистрации нескольких десятков инициативных групп активистов (кандидаты протеста), чтобы легально выставить пикеты во всех городах и под предлогом сбора подписей общаться с людьми, объяснять, что без протестов ситуацию не изменить, и агитировать против действующей власти.

Предложение вышло очень удачным. Оказалось, что никого агитировать против Лукашенко уже не нужно.

Один из «кандидатов протеста» — гомельский блогер Сергей Тихоновский. Он ведет довольно популярный в Беларуси youtube-канал «Страна для жизни». У канала 220 тыс. подписчиков. Для страны с населением в 9 млн. человек — это очень много.

То ли популярность канала, то ли внешнее сходство Тихоновского с молодым Александром Лукашенко, то ли опасность получить белорусского Навального, но Тихоновского 6 мая задержали и посадили на 15 суток. За «участие в несанкционированном мероприятии» 20 декабря прошлого года. В тот день блогер вел стрим в Минске с митинга против интеграции с Россией. Нашли к чему придраться.

В связи с задержанием Тихоновского документы в ЦИК принесла его жена Светлана с доверенностью, но у нее их не приняли, так как на заявлении, сказали в избиркоме, нет личной подписи отбывающего арест мужа. Светлана Тихоновская не растерялась. Она на месте написала заявление и зарегистрировала собственную инициативную группу с тем же составом, а мужа записала ее руководителем. И ее зарегистрировали. То ли от неожиданности, то ли не получили указаний на такой случай.

Сбор подписей за выдвижение Тихоновского превратился в массовые акции. Люди стояли по три-четыре часа в очереди, чтобы поставить подпись. Приезжали из других городов, окрестных сел и поселков. Все соблюдали безопасную дистанцию и очереди растянулись на несколько кварталов.

Интересно, что в значительной степени сторонники Тихоновского — это бывший ядерный электорат Лукашенко. Им, особенно молодым, пришелся по душе лозунг блогера «No pasaran — Стоп таракан!». Если раньше люди подписывались тихо, а камер избегали, то теперь они занимали очередь не только, чтобы поставить подпись, но и для того, чтобы сказать в микрофон или камеру: «Достал! Уходи! Сил больше нет тебя терпеть!».

Как и следовало ожидать, против Тихоновского начались провокации. На пикете в Гродно к нему подошли две женщины и спросили, почему он собирает людей на улице во время эпидемии. Блогер, судя по всему, все понял, ответил, что с провокаторами не разговаривает — и ушел. Одна из женщин начала хватать его за одежду, сразу появились сотрудники милиции и задержали Тихоновского. Вместе с ним — еще семерых членов инициативной группы. На следующий день их перевезли в Минск. Официальный телеграм-канал МВД Беларуси сообщил, что возбуждено уголовное дело по статье 364 (Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел), наказание — до шести лет лишения свободы.

Журналисты сфотографировали женщину, которая провоцировала Сергея Тихоновского, и нашли ее в чате «Развратная Беларусь». «Приятная девушка пышных форм» предлагала свои услуги за $120 за два часа. Далее без комментариев.

Вторая неожиданность для Лукашенко — выдвижение кандидатов из номенклатуры. Решили баллотироваться не привычные оппозиционеры, а два известных представителя истеблишмента — Валерий Цепкало и Виктор Бабарико.

Первый был послом в США и заместителем министра иностранных дел. Создал и много лет руководил Парком высоких технологий, своего рода белорусской Кремниевой долиной.

Бабарико — банкир-меценат, который последние 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, один из крупнейших в стране. Он быстро набирает популярность. В его инициативную группу всего за неделю записалось 9 тыс. человек, в то время как в группу Лукашенко при использовании административного ресурса удалось набрать только 11 тыс.

Похоже на то, что в белорусской правящей элите и среди бизнесменов сформировался слой людей, которые не согласны с курсом Лукашенко и готовы ему, пока мирно, противостоять.

Вообще поведение власти, а конкретно самого президента, который решает все, в период эпидемии наглядно показало ущербность внутриполитического и внешнеполитического курса. Многие вспомнили времена чернобыльской катастрофы, которая наряду с Украиной больно ударила и по Беларуси.

Самое удивительное, что взгляды белорусского премьер-министра Сергея Румаса, почти всего экономического блока правительства, руководства Национального банка и МИД — ближе к позициям Цепкало и Бабарико, чем Лукашенко.

Белорусский президент пытается перехватить инициативу. Он выступал на Тракторном заводе в Минске, обзывал своих оппонентов, особенно Тихоновского, все больше переходит на антироссийские позиции. И обвиняет в связях с Москвой.

Так Виктора Бабарико упрекнул в том, что он идет на выборы за деньги другого государства. Прямо Россия не названа, но явно прослеживалась связь: Москва-Газпром-Белгазпромбанк-Бабарико. «Возможно, этому человеку (Бабарико. — авт.) предлагали должность премьер-министра в другой стране, но я так прикинул, думаю: в одной недавно назначили Мишустина. Там могли ему предложить. Вы знаете, на чьи деньги он баллотируется».

Белорусские предприятия получили указание срочно закрыть свои счета в российских банках, их отделениях в Беларуси и перейти на обслуживание в белорусские государственные банки. Об этом сообщает Бизнес-союз предпринимателей и нанимателей. Отделениям российских банков дали понять, что за поддержанием ликвидности следует обращаться к своим основным структурам.

При всем при том, что белорусский режим переживает нелегкие времена не следует ждать его скорого крушения, как, впрочем, и российского. Проблем в стране много, но масштабы пока не дотягивают до киевских. Да и нет украинских традиций выходить на улицы с протестами. В то время как в Украине очень сильны горизонтальные связи и горизонтальная система организации гражданского общества, в Беларуси пока это находится в зачаточном состоянии. Хотя не стоит исключать и очень быстрого политического взросления.

При всей сложности экономической ситуации власть располагает достаточно большими финансовыми ресурсами. В стране есть около $7 млрд валютных резервов. Вероятно, что удастся получить какую-то иностранную финансовую помощь, а значит, дефолт и экономическая катастрофа не случатся в этом году.

Второй важнейший компонент раскола элит — кризис лояльности силовиков пока не просматривается. Не значит, что он не зреет, но в данный момент о нем говорить не приходится.

Уже тот факт, что Лукашенко противостоят номенклатурные деятели и снять их с выборов категорически невозможно, принципиально меняет белорусскую внутреннюю политику.

Эти выборы, чем бы и как бы они не закончились фиксируют, во-первых, приближение транзита власти и, во-вторых, выдвигаются новые лидеры, а старая политическая элита уходит в историю. Новые создают себе серьезный политический задел на будущее.

И как знать, может и не столь отдаленного.