Предупреждение об угрозе цунами в Новой Зеландии отменили

Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Новой Зеландии отменило предупреждение об угрозе цунами после мощного землетрясения, которое произошло в пятницу в Тихом океане у берегов Кермадекского архипелага.

В ведомстве отметили, что угроза цунами отменена, однако все еще существует небольшой риск прихода высоких волн. «Все, кто эвакуировался из прибрежной зоны, могут вернуться, однако совет держаться подальше от пляжей и береговой линии остается в силе. В прибрежных водах новой Зеландии все еще могут возникнуть сильные и непредсказуемые течения, а также высокие приливные волны, <…> которые могут представлять опасность для купающихся, серферов, рыбаков и небольших лодок», — указано в сообщении ведомства.

В управлении также отметили, что угрозы наводнений и паводков не территории Новой Зеландии нет. Ожидается, что все действующие рекомендации будут окончательно отменены к вечеру. Ранее предупреждения об угрозе цунами и предписание об эвакуации из прибрежных районов отменили власти тихоокеанских островных государств Фиджи, Самоа, Тонга, Вануату и Маршалловы Острова.(ТАСС)