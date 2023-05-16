Анар Байрамов: «Создайте условия для их участия в следующем процессе приватизации, или выплатите соответствующую компенсацию»

Адиль Гейбулла: «Правительство должно откликнуться на призывы интеллигенции и многочисленные обращения граждан, имеющих на руках приватизационные чеки»

Мушвиг Садыгов: «Прекращение обращения приватизационных чеков было в корне неправильным решением, сегодня есть историческая возможность исправить эту ошибку»

С момента введения в обращение приватизационных чеков минуло 26 лет, а с момента окончания срока их обращения – 12 лет. Приватизационные чеки регулируются законом «О ценных бумагах» и этот правовой документ не предусматривает срока обращения для ценных бумаг.

Другими моментами в законодательстве являются особенности, связанные с определением имущественного эквивалента приватизационной доли в размере 2000 долларов США, защитой от инфляции и предоставлением не менее 65 процентов государственного имущества для приватизации держателям приватизационных чеков на безвозмездной основе.

Несмотря на это, правительство Азербайджана объявило, что период обращения приватизационных чеков завершился, и сотни тысяч граждан-обладателей этих бумаг уже 12 лет ждут дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Известные представители интеллигенции, общественные и политические деятели нашей страны, депутаты Милли Меджлиса, деятели культуры и искусства, экономисты, юристы, руководители общественных организаций обращаются к правительству и заявляют о важности пересмотра вопроса о приватизационных чеках.

Следует отметить, что за прошедший период большое количество объектов здравоохранения также были приватизированы. Однако условия и правила, по которым они были приватизированы, до сих пор остаются загадкой.

Известные представители медицинского сообщества поделились с AYNA своими впечатлениями о приватизационных чеках, приостановлении срока их обращения, дальнейшей судьбе граждан, у которых на руках остались эти бумаги и других темах.

Прошедший обучение во Франции уролог-хирург Араз Байрамов рассказал, что он был подростком, когда раздавали приватизационные чеки: «В то время нам говорили, что Советский Союз распался, а государственная собственность, оставшаяся от СССР, будет распределена среди граждан, любой мог продать свою долю или же стать пайщиком завода. В то время мы настояли на том, чтобы наши родители получили долю собственности завода. Мы думали, что это будет важным решением для нашего будущего, позже мы увидели, что приватизационные чеки превратились в бессмысленный клочок бумаги.

Во время моего обучения во Франции я заинтересовался судьбой приватизационных чеков. Выяснилось, что процесс приватизации проходил в Азербайджане формально. После этого меня эта тема больше не интересовала», — рассказал врач.

Байрамов подчеркнул, что приватизационные чеки являются государственными ценными бумагами и не могут быть изъяты из обращения: «Однако позже объявили, что срок обращения истек. Если такое решение принято, важно хотя бы провести статистику граждан, у которых остались приватизационные чеки, и возместить им ущерб. Либо создайте условия для их участия в следующем процессе приватизации, либо выплатите соответствующую компенсацию».

Доктор медицинских наук, профессор Адиль Гейбулла также однозначно сказал, что должна быть внесена ясность в дальнейшую судьбу граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки: «Я думаю, что правительство Азербайджана не должно игнорировать этот вопрос. Возможно, что к этой теме вернутся завтра. Можно отметить, что в послевоенный период у государства нет средств, чтобы выделять на это. Однако во всех случаях должны быть раскрыты намерения и позиция правительства по этому поводу».

«Как это реализовать: провести аукцион, выплатить компенсацию или допустить к участию в следующем процессе приватизации — это должны решить соответствующие органы. Это достаточно деликатная тема и одна из социальных проблем, ждущая своего решения. По неофициальной информации, сотни тысяч граждан с приватизационными чеками на руках ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Так много людей не могут надеяться только на Бога. Правительство Азербайджана должно откликнуться на призывы интеллигенции страны и многочисленные обращения граждан, имеющих на руках приватизационные чеки», — сказал наш собеседник.

Известный алголог и реаниматолог Мушвиг Садыгов считает, что положение граждан, у которых на руках остались приватизационные чеки, вызывает беспокойство: «Когда предоставляли приватизационные чеки, на это возлагались большие надежды. Позже эти надежды не оправдались. Дальнейшая судьба приватизационных чеков также не выяснена. Они не предоставили никакой информации о том, какие заводы были приватизированы, сколько приватизационных чеков были задействованы в этом процессе. Не успели мы что-либо сообразить, как период обращения этих бумаг уже завершился».

«Это было в корне неправильное решение. Сегодня у нас есть историческая возможность исправить эту ошибку. Предпринимаются важные шаги по решению социально-экономических проблем населения. Принимаются важные решения. Ущерб может быть возмещен в зависимости от того, сколько приватизационных чеков находится на руках. У нашего государства для этого достаточно сил. Либо за счет увеличения срока обращения должны быть созданы условия для участия граждан, обладающих приватизационными чеками, в следующем процессе приватизации или же должны быть созданы условия для реализации этих бумаг в какой-либо форме», — заключил Садыгов.

ПРИМЕЧАНИЕ

Напомним, что приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, состоявшим на государственном учете в 1997 году. Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и имеют право собственности. Каждый чек имеет одинаковую стоимость. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными чеками, и процесс приватизации должен осуществляться таким образом. Стоимость каждого чека составляет 1/32 миллионной. Доля имущественного эквивалента определяется в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость долей государственной собственности должна быть одинаковой для каждого из приватизационных чеков.

В ходе эмиссии приватизационных чеков правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти чеки оцениваются по отношению к долларам и другим валютам.

Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок для приватизационных чеков, приостановка их срока обращения расценивается как попытка некоторых чиновников закрыть данный вопрос.

Неосведомленность населения, а также то, что на передний план процесса выдвинулась часть бизнесменов и чиновников-олигархов, определили эту ситуацию. Хотя некоторые из граждан продали свои приватизационные чеки на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.

Особое примечание

Всем следует знать, что Приватизационные Чеки, являющиеся Государственными Ценными Бумагами, подтверждающие право собственности на Приватизационную Долю Имущества, данную общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, были выданы ПО ЗАКОНУ!

Указ № 450, подписанный Гейдаром Алиевым для реализации ЗАКОНА О ПРИВАТИЗАЦИИ, был издан для осуществления выдачи и первичного размещения приватизационных чеков гражданам в качестве государственного обязательства, подтверждающего наследственные приватизационные доли каждого гражданина в соответствии с законом. Согласно пункту 5 Положения о приватизационных чеках, утвержденного этим Указом, который действует и по сей день, категорически запрещается отказываться от принятия приватизационных чеков в качестве платежного средства в течение всего периода приватизации.

Указ не дает права, но и не может отнять права, данного законом! Приватизация, проведенная без выплаты компенсаций, обманным путем со стороны чиновников, путем изъятия из обращения приватизационных чеков на основании Указа, есть беззаконие, несправедливость по отношению к народу и саботаж против государства!

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Автор: Айдын Герай