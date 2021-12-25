Сегодня свыше 150 представителей неправительственных организаций (НПО), действующих в Азербайджане, посетили Худаферин в ходе поездки в Джебраильский район.

Как сообщает в субботу Trend, визит состоялся при совместной организации Агентства государственной поддержки НПО и Фонда пропаганды духовных ценностей при Государственном комитете Азербайджана по работе с религиозными структурами. Сначала участники поездки побывали на Худаферинском мосту.

Сопровождающий представителей НПО ответственный сотрудник Администрации Президента Азербайджана, заместитель председателя Наблюдательного совета Агентства господдержки НПО Вюсал Гулиев и исполнительный директор агентства Айгюн Алиева рассказали участникам поездки об освобождении от оккупации Худаферина в ходе 44-дневной Отечественной войны Азербайджана героической армией страны под руководством Победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, а также о преступлениях и зверствах, совершенных армянскими вооруженными силами на древних землях Азербайджана.

Затем представители НПО отправились в город Джебраил, где побывали у родника «Достлуг».