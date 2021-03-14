Представитель Евросовета решил остаться в Тбилиси еще на день

Представитель председателя Евросовета по Грузии Кристиан Даниэльсон решил продлить на один день свой визит в Тбилиси, чтобы попытаться достичь политического соглашения между властями и оппозицией страны, сообщает ТАСС.

«Мы поработали очень плодотворно, и, чтобы продвинуться еще дальше, я решил остаться в Тбилиси и завтра. Мой визит будет продлен еще на один день», — информировал Даниэльсон на пресс-конференции в воскресенье. По его оценке, все вовлеченные в процесс стороны работают.

«Мы продолжим работать и завтра. Соглашение зависит от сторон», — добавил он.

Даниэльсон по просьбе председателя Евросовета прибыл в Тбилиси 12 марта для содействия урегулированию политического кризиса. Дипломат встретился с президентом Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили, с представителями правящей партии и оппозиции. Ожидалось, что в воскресенье, в последний день визита дипломата, состоятся переговоры с участием как властей, так и оппозиции, однако этого не произошло из-за невозможности достичь компромисса. Было решено продолжить переговоры после визита премьера Гарибашвили в Брюссель 15-16 марта.

Камнем преткновения являются досрочные выборы и арест депутата, лидера оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, а также сторонника оппозиции Георгия Руруа. Оппозиция считает Мелию и Руруа политическими заключенными и требует их освобождения. Власти категорически против этого, заявляя, что нельзя вмешиваться в дела правосудия. Оппоненты настаивают на проведении внеочередных выборов в парламент или же плебисцита по вопросу, хотят ли жители страны проведения новых выборов. Правящая партия считает, что выборы в парламент уже состоялись осенью 2020 года. Они признаны легитимными, и нет никаких правовых оснований для повторного голосования.