Представитель актрисы Эмбер Херд прокомментировала первый ролик ее экс-супруга Джонни Деппа в TikTok, пишет People.

«Пока Джонни Депп говорит, что он «движется вперед», права женщин отступают назад. Что говорит суд жертвам домашнего насилия — бойтесь защищать себя и высказываться», — подчеркнула представитель Херд.

Джонни Депп завел аккаунт в TikTok 7 июня, его первая публикация была посвящена фанатам, болевшим за него в суде против Херд. В своем обращении к поклонникам актер заявил, что теперь они вместе будут «двигаться вперед». На момент публикации на аккаунт Деппа подписались более 7 млн человек.