Предсказание генерала Стаськова: пробный шар для зондажа реакции или компенсация за вывод войск из Габалы

С российской стороны прозвучало одно весьма любопытное заявление. «Операция российских миротворцев в Нагорном Карабахе не ограничится пятилетним сроком. В дальнейшем их деятельность может превратиться в постоянную базу в регионе». Такое мнение выразил статс-секретарь, заместитель председателя ДОСААФ России, генерал-лейтенант Николай Стаськов. Пятилетняя операция — это только первый этап, констатировал Стаськов.

Что бы это значило? Получается, правы были те, кто считал, что Россия из Нагорного Карабаха уже не уйдет? Понятно, что вины Азербайджана тут нет, это политика Кремля такая, они всегда так и действуют. Но что теперь должен предпринимать Азербайджан, чтобы предсказание генерала Стаськова не сбылось?

Этот вопрос прокомментировали # эксперты нескольких стран.

Политолог, публицист, доктор исторических наук, глава North&Eastern Europe Research Political Center Александр Сытин (Россия):

— Теперь Азербайджан не может сделать ничего, кроме как по истечении времени нудно обращаться в международные организации с просьбой поспособствовать выводу русских войск. В принципе не надо было подписывать соглашение о миротворцах, я не думаю, чтобы Кремль решился бы на реальный военный удар по территории Азербайджана. Но… что сделано, то сделано. Теперь остается только ждать изменения геополитической конъюнктуры и пополнить компанию Украины, Грузии, Молдовы…

Политолог, депутат парламента Расим Мусабеков (Азербайджан):

— Я думаю, что подобного рода высказывания будут звучать из России на разном уровне. Это может быть и пробный шар для зондажа реакции Азербайджана. Всякое может быть. Но вот Стаськова можно назвать «отставной козы барабанщиком». Что такое ДОСААФ в современных условиях, чтобы какой-то заместитель его председателя говорил бы и рассуждал о том, что российское миротворческое подразделение трансформируется в военную базу? Как оно может трансформироваться в базу без того, чтобы Азербайджан дал на это согласие? А у Азербайджана нет никакого резона давать согласие на подобное.

Поэтому все эти рассуждения абсолютно не имеют под собой никаких оснований. Более того, я думаю, что если такие рассуждения будут звучать из уст лиц, имеющих какой-то более-менее серьезный вес, то это приведет только к тому, что даже если будет какая-то целесообразность в том, чтобы продлить через 5 лет пребывание российских миротворцев, азербайджанское правительство отнесется к этому настороженно и, скорее всего, согласия своего на это не даст.

Поэтому господину Стаськову и иже с ним лучше бы укоротить свой язык и не создавать проблемы для российской политики там, где для этого нет причин.

Политолог, директор Института мировой политики Евген Магда (Украина):

— В процессе урегулирования конфликта в Нагорном Карабахе Россия получила легитимное военное присутствие на территории Азербайджана. Теперь ее военные присутствуют (на разных основаниях) во всех трёх кавказских республиках.

Возможно, таким было условие невмешательства России в конфликт. Но возникает вопрос, нужны ли Азербайджану российские военные на его территории, тем более, в свете заявлений «5 лет — это не предел»?

Полагаю, что Баку стоит уже сегодня начать поиск нового гаранта урегулирования, как вариант — голубых касок ООН, хотя следует понимать, что России такой сценарий невыгоден. Она получила оперативные возможности не только для разведки, но и для гибридной активности, и этот факт стоит учитывать. Азербайджан уже отпраздновал победу в Карабахе, очевидно, что ему не стоит сидеть, сложа руки, и ожидать, пока российское военное присутствие пустит корни в Нагорном Карабахе.

Доктор военных и политических наук, профессор Вахтанг Маисая (Грузия):

— Я абсолютно согласен с господином Стаськовым, что Россия уже обустраивает военную базу в Нагорном Карабахе — по аналогии с базой Хмеймим в Сирии. Это очевидно. Потому что сейчас уже идет полное разминирование аэропорта Ханкенди (Степанакерта). Это сеет сомнения относительно длительности присутствия РФ в Азербайджане.

Я думаю, Россия хочет получить «компенсацию» после того, как закрылась ее база в Габале. Пока действует путинский режим, вопрос военного присутствия в регионе остается, к сожалению, геостратегической задачей Кремля. Что тут может сделать Азербайджан? Думаю, он должен создать противовес российскому влиянию. И в собственной стране, и в регионе. Я думаю, последняя инициатива Эрдогана «3+3» будет более-менее отвечать этой задаче. Баланс сил – по этой линии нужно двигаться Азербайджану, чтобы как-то компенсировать российское военное присутствие. Это может как-то утихомирить Россию в Азербайджане и в регионе в целом.