Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает должность, заявил, как сообщает «Спутник-Грузия», председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.

«От имени политической команды «Грузинской мечты» хочу поблагодарить его за проделанную на посту председателя парламента достойную работу», — сказал Кобахидзе.

Партию Кучава покидать не намерен.

«Естественно, Каха остается одним из лидеров нашей команды и членом политсовета нашей партии. Он будет работать над очень важным государственным проектом», — отметил Кобахидзе.

Новым председателем парламента Грузии станет Шалва Папуашвили.