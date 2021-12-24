Председатель парламента Грузии Каха Кучава покидает должность, заявил, как сообщает «Спутник-Грузия», председатель правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» Ираклий Кобахидзе.
«От имени политической команды «Грузинской мечты» хочу поблагодарить его за проделанную на посту председателя парламента достойную работу», — сказал Кобахидзе.
Партию Кучава покидать не намерен.
«Естественно, Каха остается одним из лидеров нашей команды и членом политсовета нашей партии. Он будет работать над очень важным государственным проектом», — отметил Кобахидзе.
Новым председателем парламента Грузии станет Шалва Папуашвили.