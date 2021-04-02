Председатель Общества охраны природы Азербайджана: «На освобожденных территориях необходимо запретить охоту на 20-30 лет»

Охрана редких видов животных и птиц, забота об окружающей среде после недавнего ЧП с арабскими туристами — охотниками стала особенно актуальной темой.

В нашей стране насчитывается 18 тысяч представителей животного мира, и в их числе виды, занесенные в Красную Книгу. К числу исчезающих или находящихся на грани исчезновения животных, ареалом распространения которых является Азербайджан, относятся 14 видов млекопитающих, 36 видов птиц, пять видов рыб, 13 видов амфибий-рептилий и 40 видов насекомых. Охота на них строго запрещена, но, как еще раз показали последние события, не всем закон писан.

О том, что необходимо предпринять для защиты редких видов фауны, а также об экологической ситуации на освобожденных землях рассказал в ходе онлайн пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Азербайджан председатель Общества охраны природы Азербайджана Зураб Исрафилов.

Для справки: Общество охраны природы Азербайджана основано

в 1967 году академиком Гасаном Алиевым и насчитывало до 1992 года полтора миллионов членов.

По словам Исрафилова, это была самая большая общественная организация, у которой было больше полномочий, чем у Комитета экологии.

Но и сейчас Общество держит руку на экологическом пульсе–проводит мониторинги по всей стране, акции по посадке деревьев.

Что касается случая с охотой арабов на краснокнижных птиц в Гахе, то эколог подчеркнул, что они привлечены к ответственности, и, по имеющейся у него информации, ответственность понесли и сопровождавшие их лица.

«Запретить охоту нельзя, эти традиции есть во всем мире. Но, когда приезжают охотники, их должны сопровождать профессионалы. Если туристы охотятся на птицу, их должны сопровождать орнитологи. Надо, чтобы туристы знали, на какую птицу можно, а на какую нельзя охотиться. Необходимо ужесточить контроль, и речь не только о приезжих туристах, но и местных, которые порой убивают немало птиц просто ради забавы»,– сказал Исрафилов.

Он уверен, что нужно пропагандировать фотоохоту, когда животных и птиц не убивают, а только фотографируют. Такой вид туризма получает все большее распространение, особенно в Европе, в частности в Скандинавии.

Эколог подчеркнул, что популяция птиц сильно сокращается, возможно, из-за вредных выбросов в атмосферу. Такая тенденция имеет место во всем мире, и надо бережнее к ним относиться.

Что касается охотничьего сезона, то он в нашей стране начинается с 1июня и заканчивается в конце февраля. В период размножения птиц, животных, рыбы охота запрещена. Важно, по словам эколога, учитывать и размеры квот. По ним выдаются лицензии, в которых указано, сколько птиц можно отстрелять.

Эколог заострил внимание и на экологических проблемах освобожденных земель, подчеркнув, что они более глобальные, чем на других территориях страны. Армянские оккупанты уничтожили огромное количество лесов. В Зангиланском районе ими фактически уничтожен лесной массив размером в 120 гектаров. Это был природный лес из восточного платана, занесенного в Красную книгу. Там были деревья возрастом в 200 лет и высотой в 50 метров. Уничтожив их, армяне нанесли нашему государству огромный экологический урон.

Уничтожение лесов оккупантами, поджоги лесных массивов стали причиной гибели многих животных и флоры.

«50-60% лесов было уничтожено, преимущественно ценные породы. На восстановление лесов нужно минимум двадцать лет. Мы готовим большую концепцию на освобожденных землях.

Сейчас на освобожденных территориях, как и по всей стране, идет посадка деревьев, в том числе по инициативе IDEA. Леса постепенно восстановятся и сами, к тому же часть лесов сохранена. Но важно чтобы в ближайшие 20-30 лет в этой зоне охота была запрещена, и думаю, так и будет. Мы будем охранять эти места, как зеницу ока»,– сказал он.

Эксперт затронул и вопрос загрязнения Арменией трансграничных рек, отметив, что Региональный экологический центр Закавказья, а также Минэкологии занимаются этим вопросом.

По словам Исрафилова, экология находится в центре внимания государства, этой сферой занимаются, привлекают к работе специалистов. И он уверен, что постепенно имеющиеся проблемы будут решены.