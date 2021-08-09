Агентство Азербайджанской Республики по разминированию территорий (АNАМА) опубликовало еженедельный отчет об операциях, проводимых на освобожденных территориях.

Как сообщили в ANAMA, в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных со 2 по 8 августа на территории Тертерского, Агдамского, Физулинского, Шушинского, Губадлинского, Джебраильского и Зангиланского районов, были обнаружены 180 противопехотных, 3 противотанковые мины и 112 единиц неразорвавшихся боеприпасов.

В результате от мин и неразорвавшихся боеприпасов было очищено 127 гектаров территории.