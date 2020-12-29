Предпоследний день уходящего года пройдет без погодных сюрпризов

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ночью и утром местами – слабый туман. Северо-западный ветер днем сменится на юго-восточный.

Температура воздуха составит в Баку и на Абшеронском полуострове ночью 2-4, днем 8-10 градусов тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 773 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха составит ночью 70-80%, днем – 50-55%.

Завтра в районах Азербайджана будет в основном без осадков. Местами туман, будет дуть западный ветер. Температура воздуха составит ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 7-10 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 5-10 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 30 декабря ожидаются слабые и умеренные колебания метеорологических факторов, что благоприятно для метеочувствительных людей.