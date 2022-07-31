Первая жена Дональда Трампа, Ивана Трамп, была похоронена в его гольф-клубе в Нью-Джерси, потому что это поможет бывшему президенту США избежать налогов на эту собственность. Такое предположение высказала в Twitter профессор социологии, исследовательница налоговых систем Брук Харрингтон, сообщает Daily Mail.

«Я скептически отнеслась к разговорам о том, что Трамп похоронил свою жену в этой унылой яме в своем гольф-клубе в Бедминстере, Нью-Джерси, ради того, чтобы избежать налогов. Так что я проверила налоговое законодательство Нью-Джерси, и, ребята… Это тройной уход от налогов. На собственность, на доход и на продажи — все исчезает», — написала профессор в Twitter.

Дело в том, что кладбища в Нью-Джерси освобождены от уплаты налогов. Однако Брук Харрингтон призналась, что не знает точно, сколько людей должно быть похоронено на территории, чтобы ее признали кладбищем.

О том, что Ивану Трамп похоронили ради ухода от налогов, заявила в соцсети и журналистка USA Today Фиби Уолл Ховард.

«Законы Нью-Джерси освобождают землю, использующуюся в качестве кладбища, от налогов на доход, продажи и использование. Похоже, могила Иваны Трамп в Национальном гольф-клубе Трампа в Бедминстере принесет налоговую передышку», — написала журналистка.

При этом сейчас земля, на которой расположены поля для гольфа, зарегистрирована как ферма, что дает определенные налоговые льготы.

Ивана Трамп была найдена мертвой в своем доме 14 июля. Отпевание по католическому обряду прошло 20 июля в церкви Святого Викентия Феррера в Нью-Йорке. (gazeta.ru)