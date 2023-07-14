Российский гражданин Вадим Конощёнок экстрадирован из Эстонии в США. Об этом сообщает американский Минюст.

Вашингтон утверждает, что Конощёнок – сотрудник ФСБ. США подозревают его, ещё четверых россиян и двоих американцев в контрабанде товаров американского происхождения из Эстонии в Россию, в том числе электроники двойного назначения и боеприпасов, подлежащих экспортному контролю.

Конощёнок был арестован в Эстонии в декабре прошлого года. Как утверждает обвинение, он пытался доставить в Россию 35 типов полупроводников и электронных компонентов. Россиянин взимал 10-процентную комиссию за передачу оборудования.

Все обвиняемые были связаны с компаниями «Серния Инжиниринг» и «Сертал» из Москвы, которые, по данным американских властей, контролируются российскими спецслужбами.

Каждому из обвиняемых грозит до 30 лет тюрьмы. (svoboda.org)