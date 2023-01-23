21 января в 16:25 на участке службы пограничной заставы пограничного отряда «Гейтепе» пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС), расположенной вблизи села Меликгасымлы Джалилабадского района, была предотвращена контрабанда наркотических средств из Исламской Республики Иран в Азербайджанскую Республику.

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Азербайджана.

В результате проведенных оперативных мероприятий в свертке, спрятанном в кустарнике в направлении линии государственной границы, было обнаружено и изъято 5 кг 300 г наркотического вещества — марихуаны и 250 единиц психотропных таблеток «метадон М-40».

По факту продолжаются оперативно-следственные мероприятия.