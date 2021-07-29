В Азербайджане отметят Международный день альпинизма, который ежегодно празднуют во всем мире 8 августа. В последние годы альпинизм в Азербайджане вышел за рамки профессионального вида отдыха и спорта: сегодня в горы в сопровождении опытных гидов с успехом поднимаются и любители, и новички, и во многом это происходит благодаря развитию в нашей стране внутреннего туризма.

Отметить Международный день альпинизма любителям экстрима предлагают сразу несколько компаний, сообщает #.

Baku Alpine Club организует 6 – 8 августа восхождение на вершину горы Туфандаг (4191 метров). Это единственная вершина в Азербайджане, где в любое время года можно натолкнуться на ледники. Гора находится на стыке Гусарского, Губинского и Габалинского районов, недалеко от села Хыналыг. На одном из склонов горы на высоте 3000 метров находится исток реки Кудиалчай. На высоте 4062 метра массива Туфандаг находится Çingiz zirvəsi – Вершина Чингиза, — пик, названный в честь Национального героя Азербайджана Чингиза Мустафаева.

Свой путь участники восхождения начнут с прибытия в высокогорное село Хыналыг, затем, на высоте 3300 метров сделают остановку в лагере, после чего пройдут акклиматизацию, и только на следующий день поднимутся на вершину горы. Все участники туристической экспедиции получат сертификаты.

Компания Explore Mountains и Camp Fest приурочат к Международному дню альпинизма незабываемый и яркий фестиваль в одном из самых необыкновенных уголков Азербайджана — в окруженной живописнейшими горами деревне Лаза. Фестиваль стартует 31 июля. Поклонников эко-досуга ждет увлекательная и насыщенная программа – занятия йогой и мастер-классы от известных инструкторов, тренинг по скалолазанию, прогулки верхом на лошадях, ночные посиделки у костра и много душевного общения. Также в рамках фестиваля запланированы специальные мастер-классы от кулинаров, которые подскажут, как правильно готовить вкусную еду в полевых условиях.

Помимо этого, Explore Mountains организует в связи с Международным днем альпинизма восхождение на вершину горы Шахдаг (4243метров), которое состоится 13 – 15 августа. В связи с ограничениями из-за пандемии попасть в тур смогут не все желающие, а лишь те, кто раньше других пройдут регистрацию. На протяжении всего пути участников будут сопровождать профессиональные гиды и альпинисты. Кроме того, организаторы предупреждают, что тур может быть отложен или перенесен из-за погодных условий.