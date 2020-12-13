Правозащитники сообщили, что на акциях протеста в Беларуси задержаны почти 100 человек

Сотрудники правоохранительных органов Беларуси в воскресенье в ходе акций протеста задержали уже 92 человека. Это следует из списка, который опубликовал на своем сайте незарегистрированный властями страны правозащитный центр «Весна».

По данным центра, большинство задержаны в различных районах Минска, задержания также проходили в Смолевичах (Минская область) и Бресте.

Протестующие смогли сформировать колонны в микрорайонах Каменная горка, Уручье, Зеленый луг, Чижовка и ряде других. Как только они начали движение, прибывшие сотрудники правоохранительных органов приступили к задержаниям. В некоторых местах участники акции вновь пытаются сформировать колонны.

В Беларуси уже несколько месяцев проходят массовые акции несогласных с итогами президентских выборов, которые состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу на них с 80,10% голосов одержал Александр Лукашенко. Второе место заняла Светлана Тихановская с 10,12%. Она не признала результаты волеизъявления и вскоре покинула страну.

Созданный в республике Координационный совет оппозиции призывает продолжать протесты, власти требуют прекратить акции. Самые массовые шествия проводятся в Минске и ряде других городов по воскресеньям. (ТАСС)