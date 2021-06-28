Премьер-министр Северной Македонии Зоран Заев объявил, что правительство страны закупает электрокары. Об этом сообщил новостной портал МКД.

«Мы поручили предусмотреть возможность приобретения от 20% до 50% служебных автомобилей, которые являлись бы электрическими или экологически чистыми транспортными средствами», — сказал он.

Премьер уточнил, что покупку электрических автомобилей надо также рассматривать при приобретении средств передвижения для специализированных служб, в том числе медицинских. Глава правительства уточнил, что для такого вида транспорта будут действовать нулевые таможенные пошлины и налоговые ставки.

Ранее министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что в России разрабатывается электрический автомобиль на базе семейства машин представительского класса Aurus.