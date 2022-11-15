Парламент обсуждает пакет изменений в Налоговый кодекс, согласно которым изменится сумма возврата налога на добавленную стоимость (НДС) в рамках программы ƏDV geri al.

Кроме того, изменения в налоговое законодательство рассчитаны на применение иного подхода к возврату процентов по НДС по различным видам услуг. В их числе рассматривается и возврат части косвенного налога, уплаченного за медицинские услуги, оказываемые занимающимися частной медицинской практикой физическими лицами.

Как и следовало ожидать, в свете текущих новшеств больше всего обсуждений вокруг корректив по сумме возврата части НДС в рамках программы ƏDV geri al. Суть новшества заключается в увеличении возмещаемой части этого налога с 15 до 17,5 процентов при оплате товаров и услуг безналичным способом, а если платеж наличными – возвращаемая сумма будет меньше и составит не 10, а 5 процентов.

Проще говоря, авторы законопроекта вдвое уменьшили возвращаемый населению процент при наличных платежах, лишь незначительно увеличив его при безналичной оплате. И если раньше говорилось о повышении суммы возвращаемого налога на 5 процентов до 20 процентов при оплате банковской картой, позже выяснилось, что надбавка не превысит 2,5 процентов.

По общему вердикту, таким образом правительство пытается приобщить население к безналу, ведь финансовый интерес эффективнее самой виртуозной пропаганды. Действительно, расплачиваясь банковской карточкой покупатели получают назад большую сумму, чем если они платят купюрами. Теперь эта разница увеличится, а значит и выбор – чем платить: картой или наличными, будет однозначно в пользу безнала.

Если поправки в налоговое законодательство будут приняты, то с нового года покупатель, потративший в розничной торговой сети тысячу не наличных манатов, получит назад 26,70 манатов НДС, пояснил экономист Анар Байрамов. На данный момент, говорит он, при расходах на эту сумму покупатель получает назад 22,88 манатов этого налога. При оплате наличными сейчас возмещается 15,25 манатов, а после корректив сумма сократится до 7,63 AZN с тысячи манатов. Так что, если сейчас разница в сумме возмещаемого налога при наличной и безналичной оплате составляет 7,63 маната (22.88 AZN-15.25 AZN), с нового года она возрастет уже до 19,7AZN.

Суть поправок, казалось бы, ясна – если при безналичной оплате население получает назад большую сумму, значит, интерес к купюрам должен понизиться. Однако в наших условиях такие подходы будут эффективны в столице, что же касается регионов страны – там население пока еще не видит альтернативы купюрам. По словам экс-министра финансов Салеха Мамедова, в 50% сельской местности нет доступа к интернету и банковским услугам.

Несмотря на видимые подвижки, наличные расчеты в стране все еще составляют 40% от общего объема платежей, тогда как в западных странах максимальное значение упомянутого показателя не превышает 1%. Остальные 99% — безналичные платежи, у нас это всего 60%. Председатель Общества международных экономических исследований Ekonomiks профессор Фикрет Юсифов тоже отметил, что безналичные платежи пока еще не применяются повсеместно и по этой причине население вынужденно пользуется наличными деньгами.

Ученый-экономист предложил приглядеться к рынкам, где нет и намека на такую возможность: «Там просто нет кассовых аппаратов и терминалов для безналичных платежей, а потому неудивительно, что граждане расплачиваются по старинке – наличными». Наблюдения показывают, что в сфере мелкого бизнеса торговли и услуг, особенно на периферии столицы, не используются не только безналичные платежи, но даже обязательные к применению кассовые аппараты, покупателям не выдаются стандартные чеки. На столичных рынках нет и намека на обычные кассы, не говоря уже о такой высокой материи, как оплата банковской картой.