Правительство Китая обеспокоено уровнем влияния Alibaba в медиапространстве

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь во вторник не подтвердил и не опроверг информацию СМИ о том, что власти Китая потребовали от гиганта интернет-торговли Alibaba избавиться от части медиаактивов. Alibaba в том числе владеет ведущей англоязычной газетой Гонконга South China Morning Post и имеет долю в платформе Weibo, являющейся аналогом Twitter.

«Мне неизвестно об указанной вами ситуации, я не располагаю информацией для вас по этому поводу», — сказал он.

Газета The Wall Street Journal сообщила в понедельник, что правительство КНР было обеспокоено уровнем влияния Alibaba в медиапространстве и потребовало от руководства компании продать доли в таких проектах.

В конце декабря 2020 года стало известно, что Управление по контролю за рынком КНР начало в отношении Alibaba расследование по подозрению в совершении ею действий монопольного характера. По данным источников The Wall Street Journal, размер взыскания превысит $975 млн. (ТАСС)