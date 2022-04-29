Согласно решению премьер-министра Ираклия Гарибашвили, правительство Грузии обнародовало вторую отраслевую/законодательную часть анкеты Европейской комиссии, которая была передана стране для получения статуса кандидата в члены ЕС, для подготовки заключения Европейской комиссии.

Решение было принято на заседании правительственной комиссии по интеграции Грузии в ЕС под председательством премьер-министра Ираклия Гарибашвили, которое состоялось сегодня в администрации правительства. Вторая часть анкеты, которая довольно объемна и включает 33 главы и до 2300 вопросов, посвящена отраслевым темам и совместимости с законодательством ЕС по секторам.

Грузия уже завершила работу над первой частью анкеты, которая охватывает политическую и экономическую части, и она будет передана главе представительства ЕС в Грузии Карлу Харцелю в понедельник, 2 мая.

ЕС определил 13 мая в качестве даты подачи второй части анкеты, но правительство Грузии желает предоставить ее ЕС как можно скорее. Смотрите вторую часть анкеты по ссылке.

Информацию распространяет пресс-служба премьер-министра. (apsny.ge)