«Карабах» сыграет с «Марселем» в плей-офф Лиги конференций во Франции.

Французское правительство, положительно ответив на обращение представителя Liga1, разрешило проведение встречи в стране.

Вакцины, которыми были привиты футболисты агдамского клуба, не принимаются во Франции. Однако Министр спорта Франции Роксана Марасиняню заявила, что спортсмены, привитые российскими и китайскими вакцинами, могут въехать на территорию страны.

Отметим, матч состоится 17 февраля. Ответная игра состоится через неделю в Баку.