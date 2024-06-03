Великобритания и Латвия открыли торги на поставку беспилотных летательных аппаратов FPV на Украину. Об этом сообщает сайт британского правительства.

Отмечается, что дроны будут закупаться в рамках созданной в феврале 2024 года Коалиции по обеспечению Украины беспилотными летательными аппаратами, которую совместно возглавляют Великобритания и Латвия.

«Целью конкурса является масштабное производство беспилотных летательных аппаратов по доступной цене с использованием потенциала западной промышленности», — говорится в сообщении.

Организаторы намерены провести «соревнования беспилотников», по итогам которых наиболее успешные компании получат контракты на поставки.

В настоящий момент членами коалиции являются Великобритания, Латвия, Австралия, Канада, Дания, Эстония, Германия, Литва, Нидерланды, Польша, Швеция и Украина.