Делимитация и демаркация границ Армении и Азербайджана являются важными факторами формирования атмосферы стабильности в регионе. Об этом, как сообщает ТАСС, говорится в программе нового правительства Армении, которая была одобрена парламентом республики в четверг.

«Мир в регионе — наша долгосрочная стратегия. Углубление или нормализация отношений с соседними странами станет одним из важных направлений внешней политики правительства. Обострение враждебности представляет собой угрозу стабильности и безопасности региона. Демаркация и делимитация границ с Азербайджаном будут иметь важное значение для формирования стабильной региональной атмосферы», — отмечается в программе правительства Никола Пашиняна.

В документе также подчеркивается, что «разблокировка коммуникаций должна быть одним из приоритетов внешней политики Армении, в то же время этот процесс не может происходить за счет безопасности и жизненных интересов Армении и т.н. Арцаха (не существующая Нагорно-Карабахская республика)».

«Внешнеполитические усилия кабмина по разблокированию региона приведут к созданию атмосферы мирного и взаимовыгодного сосуществования в регионе. В этом контексте ключевым является полное и безоговорочное выполнение шагов, предусмотренных заявлениями, подписанными лидерами Армении, РФ и Азербайджана от 9 ноября 2020 года и 11 января текущего года», — отмечается в документе.

Что касается карабахского конфликта, правительство Армении подчеркивает роль сопредседателей Минской группы по разрешению проблемы. «Роль сопредседателей Минской группы ОБСЕ в урегулировании карабахского конфликта, уточнении окончательного статуса Нагорного Карабаха, обеспечении региональной стабильности и безопасности являются ключевыми, и Армения будет способствовать эффективному функционированию этого формата», — указывается в документе.

Как видно из документа, Армения наряду с признанием необходимости делимитация и демаркация границ с Азербайджаном, в то же время никак не может принять и понять итоги 44-х дневной войны. Там все еще говорят о какой-то НКР, минской группе ОБСЕ, статусе. Азербайджан, устами президента Ильхама Алиева, давно разложил по полочкам все ответы на эти вопросы и Армении лучше не выдвигать бессмысленные условия и терять время.