Эта история показательна во многих смыслах этого слова. Началась она с того, что воспитанник детского дома №3 Мухаммед Гаджиев раскритиковал руководство детдома в соцсетях за факты коррупции. В интервью местному телеканалу Мухаммед рассказал о том, что воспитанники детского дома №3 в Баку живут впроголодь.

«Нас нормально не кормят. На завтрак выдают кусок хлеба, на который мажут горстку молочных продуктов, которых практически не видно. Не наевшись, дети идут в школу, где выпрашивают еду в буфете и у своих одноклассников», — рассказал подросток. По его словам, детдом обеспечивается всем необходимым, но руководство крадет абсолютно все: «Все хорошее от мяса крадется. Нам выдают лишь кости и жир. Фрукты детям дают только гнилые, все остальное уносят с собой».

Обвинения были, как видим, очень громкие. Что должно было произойти далее? Министерство образования должно было направить комиссию в детский дом №3. Это как минимум. А как максимум, данным делом должна была бы заинтересоваться и Генеральная прокуратура. Ведь сюжет в СМИ является поводом для начала разбирательства по фактам, озвученным в сюжете.

Но в реальности дело приняло совершенно иной оборот. В интервью местным СМИ Улькер Бабаева, замдиректора детского дома №3, заявила, что Мухаммед якобы всегда отличался «нехорошим поведением»: «Вся правда в том, что Мухаммед неоднократно попадался на кражах в детдоме. Не повиновался правилам поведения заведения. Об этом мы проинформировали соответствующие структуры», — заявила она. И добавила, что Гаджиев «неоднократно лечился в психиатрической больнице с диагнозом нарушение поведения».

Доказательств фактов воровства со стороны М. Гаджиева она не привела. При этом, М.Гаджиев с помощью полиции, что тоже но-хау, был отправлен в психиатрическую больницу №1 города Баку. Что происходит далее? В интервью изданию sitat.az главврач психиатрической больницы №1 города Баку Агагасан Расулов заявил, что подросток М. Гаджиев не болен.

«У него есть некоторые психологические отклонения, но это очень незначительно. Такие отклонения можно найти у половины населения города. И что, половина населения должна лечиться у нас? Его прислали из детского дома, и мы посылаем обратно, но его там не принимают. Хотят, чтобы он опроверг свои слова, и тогда подростка примут. Разве детдом принадлежит отцу кого-то там, чтобы принимали, когда захотят?», — задался он резонными вопросами.

Буквально на следующий день стало известно об освобождении от должности. Нет, не руководства детдома №3, а главврача Республиканской психиатрической больницы №1, заслуженного врача А. Расулова. Надо отдать ему должное, он и после увольнения остался при своем мнении. «О мальчике я сказал правду. Что здесь такого? Я могу повторить то, что сказал о Мухаммеде Гаджиеве», — заявил А.Расулов.

И тут я напомню , что в Министерстве здравоохранения заявили, что трудовой договор был расторгнут в связи с достижением А.Расуловым пенсионного возраста. Но директор детского дома №3 Махбуба Гусейнова также достигла пенсионного возраста. Почему же она продолжает работать? Тем более после такого громкого скандала. Не первого, причем.

Так, в 2021 году в соцсетях появились кадры из этого детдома, где было выставлено напоказ бедственное положение в заведении с питанием и постельным бельем для детей. После публикации того видео Гусейнова была наказана выговором. В прошлом году Гюльджан Нагиева, работавшая до этого помощницей воспитателя в том же детдоме, опубликовала видео, в котором обвинила Махбубу Гусейнову в краже мяса. По утверждению женщины, в Курбан байрамы детям в детдоме привезли мясо, но подарок был вывезен из детдома в машине директора.

Как видим, несмотря на такое огромное количество скандалов в этом детдоме, М.Гусейнова по-прежнему его возглавляет. И ей «стесняются» напомнить про пенсионный возраст. Уволив, при этом, заслуженного врача а А.Расулова. О котором народная молва, что видно по постам в соцсетях, говорит исключительно в восторженных тонах.

Люди пишут, что А.Расулов блестящий профессионал, сумевший превратить подведомственное учреждение в современный комплекс. Нет ни одного коррупционного или иного скандала, связанного с его именем. Но в итоге, вместо расследования деятельности М.Гусейновой, с работы был снят блестящий и не коррумпированный профессионал. Все это формирует в обществе очень негативные представления о приоритетах, которые ныне пропагандируются.

При этом, расширив рамки темы, отмечу один важный момент. Вся эта формулировка «в связи с достижением пенсионного возраста»- спекулятивна. Потому, что все мы знаем, сколь много профессионалов в самых разных сферах, которые прекрасно справляются с поставленной задачей даже в пенсионном возрасте. Вспомните, сколько педагогов, врачей есть такого возраста, профессионализм которых на две головы выше «молодых да ранних».

К кому все мы идем, нанимая репетиторов для своих детей — к молодым педагогам или к педагогам со стажем, с заработанной десятилетиями репутацией? К какому врачу мы отводим родных и близких — к молодому и неопытному или к профессионалу со стажем? Вопросы риторические. Соответственно, к каждому случаю нужно подходить чутко, внимательно, не прячась за формулировку про достижение пенсионного возраста.

Она, эта формулировка, как по мне, вообще должна быть устранена. Рынок все сам поставит на свои места. Если человек не справляется со своими обязанностями, то нужно снимать его с работы именно по этой причине, а не ссылаясь на возраст. Тем более, что в Азербайджане не так много профессионалов в самых разных областях. Ими нужно дорожить.

В этой связи замечу, что на днях от должности директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета отстранен Акиф Меликов. И, снова, официальной причиной отстранения стало достижение Меликовым пенсионного возраста. Формально рассуждая, согласно Трудовому кодексу АР, предельный возрастной ценз для работы в финансируемых из госбюджета учреждениях составляет 65 лет. Решение о продлении трудового стажа работника этих учреждений, достигшего возраста 65 лет, либо о прекращении трудовых отношений с ними принимает соответствующее министерство. В данном случае — Минкульт.

Так вот, глава Минкульта Адиль Керимли имел возможность лично убедиться в том, сколь высок авторитет А.Меликова в коллективе Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета. Министр пришел в театр, дабы объявить решение по А.Меликову, и увидел, как артисты рыдали, прощаясь с директором. Который, замечу, сумел превратить Азербайджанский государственный академический театр оперы и балета в настоящий флагман нашей культуры.

Знаете, что самое прискорбное в этой истории? То, что А.Меликову заранее не сообщили о планах не продлевать с ним трудовой договор. Он узнал о случившемся из СМИ. А это уже некрасиво. Это неуважение к заслугам человека, который сделал так много для азербайджанской культуры. И который, в отличие от многих иных деятелей культуры, регулярно выступал в общественных СМИ со статьями на тему политики, общественно значимых процессов. Когда иные предпочитали отмалчиваться, А.Меликов смело отстаивал свои взгляды, выражая поддержку руководству страны.

Но в итоге, А.Меликов был отправлен в отставку, а отмалчивавшиеся конъюнктурщики, многие из которых старше его по возрасту, остались в своих креслах. Кто придет на должность директора Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета — неизвестно. Кстати, это и удивительно. Ведь обычно о назначении нового лица объявляют сразу же, максимум на следующий день. А тут — тишина. Что доказывает непонятно спонтанный характер решения по А.Меликову.

В целом же замечу, что эти две истории показали: пора уже отказаться от формулировки про пенсионный возраст при оценке функциональных, профессиональных способностей того или иного человека. Тем более, что профессионалов высокого уровня в своей сфере в Азербайджане — раз-два и обчелся. И далеко не всегда все новое лучше старого.