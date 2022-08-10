Депутат: «Вопрос приватизационных чеков должен найти логическое решение»

Бывший министр: «Захват олигархами предприятий — не вина граждан»

Юрист: «Закона об их отмене нет, поэтому чеки все еще действительны»

Одна из основных задач, стоявших перед правительством Азербайджана в годы, когда наша страна только что обрела государственную независимость, была связана со справедливым распределением государственного имущества, оставшегося от Советского Союза. Потому что страна переходила из одной политической системы в другую, а советский Азербайджан уже ушел в прошлое.

В такой период Великий лидер Гейдар Алиев подписал исторический указ. В указе было отражено, что при приватизации государственного имущества, доставшегося в наследство от советского прошлого, основными акционерами были граждане Азербайджана. Согласно указу, 65 процентов приватизируемого государственного имущества должно было быть разделено между гражданами.

Но благодаря «услугам» официальной олигархии и группы бизнесменов этот прогрессивный процесс был остановлен. В 2011 году объявили об истечении срока действия приватизационных чеков. В связи с этим отметим — в указе и законодательстве указано, что приватизационные чеки являются ценной государственной бумагой. Закон Азербайджанской Республики «О ценах и ценных бумагах» не предусматривает срок действия для ценных бумаг. При этом один приватизационный ваучер оценивается в минимальном эквиваленте 2000 долларов США с защитой от инфляции.

Хотя приватизационных чеков сегодня нет в обращении, общественность страны считает, что это незаконно, и люди обращаются по этому поводу в соответствующие учреждения. Сотни тысяч граждан, имеющих на руках чеки, ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. Владельцы чеков обратились к руководству страны с открытым письмом. Многие депутаты и представители интеллигенции также высказываются по поводу приватизационных ваучеров.

Депутат Милли Меджлиса, член руководящего совета правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА), профессор Анар Искендеров заявил AYNA, что сегодня на руках определеного числа граждан страны все еще остаются чеки, и их судьба должна быть установлена: «Вообще-то, было бы лучше, если бы об этом говорили экономисты и депутаты-экономисты. Насколько я знаю, они тоже высказали свою позицию по этому поводу. Как историк могу сказать, что решение о приватизационных ваучерах не принималось в далеком прошлом. Помню, в то время указ Великого лидера Гейдара Алиева был восторженно встречен общественностью. Азербайджан переходил от одной системы к другой. Тот факт, что граждане являются основными собственниками государственного имущества, оставшегося от Советского Союза, стал еще одним показателем внимания общенационального лидера Гейдара Алиева к чаяниям народа. Как и другие указы и распоряжения, этот указ Великого Вождя был встречен общественностью с одобрением».

«Сегодня соответствующие учреждения в связи с этим должны принять надлежащие меры. Несомненно, необходимо защищать права собственности граждан. За этим должны сдедить соответствующие учреждения. Какое количество граждан имеют на руках чеки и как должна решаться их дальнейшая судьба? Должен ли быть продлен период их оборота или должна быть выплачена компенсация? Или их следует допустить к участию в следующем процессе приватизации? Поскольку я не экономист, я не могу высказывать свое мнение по этому вопросу. Однако факт налицо — есть большое количество граждан, у которых еще остались приватизационные чеки, поэтому вопрос должен найти свое логическое решение», — сказал депутат.

Бывший министр финансов, экономист и ученый Фикрет Юсифов рассказал AYNA, что у граждан страны в свое время были большие ожидания в связи с эими чеками, и это одна из главных причин, почему вопрос не потерял своей актуальности: «Иногда мы слышим оправдания такого характера, что пайщики имели возможность продать приватизационные чеки, принадлежащие им. Упоминается даже, что для этого в несколько раз был увеличен срок их оборота. Но те, кто так говорит, забывают, что люди возлагали большие надежды на этот процесс, однако он был организован не в соответствии с их пожеланиями. По этой причине большое количество граждан до сих пор и сохранили свои чеки».

«В указе Великого лидера Гейдара Алиева четко указано, что 65 процентов приватизируемого государственного имущества должны принадлежать гражданам. Имущественная часть каждого чека указана в законе как часть имущественного эквивалента, защищенная от инфляции», — подчеркнул профессор.

Юсифов предлагает увеличить срок обращения приватизационных чеков: «Если бы этот процесс осуществлялся в установленной указом и законодательством форме, то у нашего народа было бы достаточно имущества. Однако на сегодня им не только не удалось достичь этого, но даже сотни тысяч граждан все еще ждут того дня, когда будет восстановлена ​​историческая справедливость. В том, что олигархи захватывают госпредприятия, нет вины граждан. На самом деле их тоже использовали в этом процессе, поэтому они и отказались продавать чеки на «черном рынке». Во всех случаях права граждан должны быть восстановлены, а ущерб возмещен государством».

Такого же мнения придерживается и адвокат Хаял Баширов. По его словам, срок обращения приватизационных чеков должен быть снова увеличен: «Если приватизационные чеки были выданы гражданам в соответствии с законом и не было принято официального закона об их аннулировании, в этом случае указанные чеки остаются в силе. Закона о признании недействительными приватизационных чеков нет. Другими словами, приватизационные ваучеры остаются в силе».

«С этой точки зрения крайне необходимо привнести ясность в этот вопрос и устранить создавшуюся неопределенность в связи с приватизационными чеками, оставшимися на руках у определенной части населения. Необходимо принимать новые решения и возмещать гражданам ущерб. В том случае, если закон на стороне гражданина, необходимо ему следовать», — отметил наш собеседник.

ПРИМЕЧАНИЕ

Для сведения:

Приватизационные чеки были переданы всем гражданам страны, имеющим государственную регистрацию в 1997 году, как наследственная доля имущества . Эти чеки не только являются государственными ценными бумагами, но и носят в себе право на собственность. Стоимость каждого чека одинакова. Согласно закону, не менее 65 процентов всего крупного и среднего государственного имущества, подлежащего приватизации, должны быть заменены приватизационными ваучерами, и процесс приватизации должен осуществляться в такой форме.

Стоимость каждого чека составляет 1/32-млн долю. И эта доля имущественного эквивалента указана в законе как защищенная от инфляции доля имущественного эквивалента. При этом право залога этих приватизационных акций в банках гарантируется законом. Это означает, что стоимость каждого из приватизационных чеков должна быть приравнена доле государственной собственности.

Когда чеки печатаются, правительство выделяет на это большую сумму средств, и в качестве ценных бумаг эти ваучеры оцениваются по отношению к долларам и другим валютам. Предполагалось, что стоимость приватизационного чека на одного акционера будет эквивалентна не менее 2000 долларов США с защитой от инфляции. Хотя в законе не указан срок действия ваучеров, приостановку срока их обращения некоторые чиновники расценивают как попытку закрыть вопрос.

Такое положение дел в этой сфере обусловили низкий уровень образования населения и вмешательсво в процесс части дельцов от бизнеса и чиновников-олигархов. Хотя некоторая часть населения продала свои ваучеры на «черном рынке», есть и те, кто сохранил их, ожидая дня, когда справедливость восторжествует.