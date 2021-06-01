Чехия обратилась к России с просьбой удалить страну из списка «недружественных государств».

В заявлении на сайте чешского МИД подчеркивается, что без этого шага будет невозможно «вернуться к стандартной дипломатической коммуникации, и начать думать о возможности полной нормализации взаимоотношений».

«Ради снижения напряженности в двусторонних отношениях Чешская Республика призывает Российскую Федерацию воздержаться от упоминания Чехии, как страны, ведущей против России недружественные действия, и отменить принятые меры», — говорится в заявлении.

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек подчеркивает, что составление списка «недружественных стран» идет вразрез с Венской конвенцией о дипломатических сношениях. (interfax.ru)