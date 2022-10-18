Посол США в Анкаре Джеффри Флейк заявил, что позиция Вашингтона по вопросам безопасности в Эгейском море не изменилась.

Об этом, как сообщает Агентство Анадолу, глава дипмиссии написал на своей странице в Twitter, комментируя утверждения о пересмотре позиции Вашингтона в отношении Турции и Греции. «В последнее время все чаще звучит вопрос, изменилась ли позиция США в вопросе безопасности в Эгейском море. Мой ответ — нет! Сотрудничество в сфере безопасности с союзниками по НАТО –Турцией и Грецией не предусматривает поддержку какой-либо из сторон или нарушение баланса», — сказал Флейк.

Дипломат отметил также, что на данный момент совместные усилия сосредоточены «на прекращении жестокой и необоснованной войны России против Украины».

Флейк отметил, что Турция продолжает оказывать ценную в восстановлении мира, в частности поднимает вопрос о продовольственной безопасности на более высокий уровень и прилагает усилия для диалога между Украиной и Россией.

«Оборонное сотрудничество (США) с Грецией, поддержка Украины и созюников по НАТО в Центральной и Восточной Европе укрепляет восточный фланг НАТО. Основная цель, которую мы разделяем с нашими союзниками по НАТО Турцией и Грецией, заключается в обеспечении мира, безопасности и стабильности во всем регионе», — написал он.