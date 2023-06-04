4 июня с 04:20 до 13:55 члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно размещены российские миротворцы, подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в Шушинском и Ходжалинском направлениях.

Как сообщает Министерство обороны, подразделениями азербайджанской армии были приняты адекватные ответные меры в указанных направлениях.

Кроме того, примерно в 12:20 члены незаконных армянских вооруженных формирований попытались установить долговременные фортификационные сооружения перед позициями нашей армии в направлении Шушинского района.

В результате неотложных мер, принятых подразделениями азербайджанской армии, работы были немедленно остановлены.